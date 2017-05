Afastado dos relvados praticamente desde o início da temporada, Lukas Spalvis acredita que em breve voltará a jogar ao mais alto nível. "Já passei por isto. Por isso, sei que consigo recuperar da lesão e voltar a marcar golos. Estou a tentar manter-me positivo, o que é mais fácil aqui com o bom tempo. Não é fácil, mas é possível", explicou o lituano do Sporting.

O avançado recorda que as duas primeiras semanas em Alvalade "foram boas". "Vim para um bom país, um grande clube e as duas primeiras semanas foram boas. Depois lesionei-me no primeiro jogo na Suíça", explicou em declarações à televisão dinamarquesa TV2Nord. "Percebi logo, com 95 por cento de certeza, que era o mesmo problema", admite.

