Depois de o Belenenses ter optado por anular o acordo de empréstimo selado por Lukas Spalvis, o internacional lituano, sabe Record, vai ser inscrito na Liga pelo Sporting. O avançado foi ‘devolvido à procedência’ depois de o Belenenses ter concluído que o seu processo de recuperação estaria mais atrasado do que o previsto.

Spalvis continua a recuperar da grave lesão contraída no joelho em julho, na Suíça, quando somou os primeiros minutos pelo Sporting num particular com o Stade Nyonnais. Foi submetido a uma cirurgia e ainda não se estreou.