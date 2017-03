Continuar a ler

A mesma fonte assegura ao nosso jornal que foi o Sporting que recusou concretizar a cedência, por não querer abrir mão do ponta de lança no futuro. O Rosenborg pretenderia prolongar o vínculo para além de junho e incluir uma cláusula de opção de compra, algo que os leões recusaram segundo fonte oficial do clube.Spalvis regressou a Portugal na terça-feira, e encontra-se agora na Academia Sporting sujeito a trabalho de reforço muscular, por forma a fazer face a um problema na coxa direita, o mesmo que o levou à Alemanha para consultar um especialista , tal como, aliás,noticiou, quando lhe deu conta de que o Rosenborg ponderava não consumar o empréstimo O departamento clínico dos leões - sabe- conta ter Spalvis apto a competir dentro de dez dias, ao abrigo de um plano específico que visa o fortalecimento muscular.O avançado lesionou-se com gravidade no joelho durante um jogo de pré-época, tendo sido submetido a intervenção cirúrgica . Seis meses depois, foi dado como clinicamente apto e cedido ao Belenenses , emblema que acabou por abortar a operação já depois de ter apresentado oficialmente o jogador.

Lukas Spalvis já não vai jogar pelo Rosenborg. O internacional lituano estava na Noruega desde o final de janeiro, mas acabou por não chegar a vestir a camisola do clube.Fonte oficial do Sporting garante aque a decisão não está relacionada com qualquer problema físico. A decisão terá tido como base um desacordo quanto aos moldes em que o acordo seria celebrado.

Autor: Alexandre Carvalho