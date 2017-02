André está cada vez mais perto de se tornar oficialmente reforço do Sport Recife. Esta quarta-feira, o clube rubro-negro terá conseguido resolver o último entrave para a concretização da transferência, ao chegar a um entendimento com o Corinthians (clube detentor de 30% do passe do avançado) e, assim, o anúncio da mudança poderá ser feito já esta semana.Como resultado das negociações, o Corinthians não receberá qualquer verba pela transferência, mantendo os 30% que tem do passe do avançado. Desta forma, o Sport irá pagar apenas 1,2 milhões de euros (ao Sporting) pelo avançado, que assim se tornará no jogador mais caro da história do clube.

Autor: Fábio Lima