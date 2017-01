O Sport está efetivamente interessado na contratação do avançado André, mas deixa claro que não irá entrar em loucuras para assegurar a contratação do dianteiro, um dos jogadores que o Sporting poderá colocar num outro emblema antes do final da janela de transferências . Essa ideia foi esta terça-feira transmitida por Augusto Carreras, diretor de futebol do clube do Recife, em declarações ao site 'Superesportes'."Existe o interesse no atleta, entendemos a ansiedade da massa adepta mas não vamos fazer nenhuma irresponsabilidade para trazer o André. A nossa proposta já foi feita e agora estamos a aguardar a definição por parte do Sporting. Na verdade, essa é a situação há pelo menos dez dias", explicou o dirigente, que negou ainda ter já acordo com o avançado quanto a salários."Isso não é verdade. Seria um desrespeito ao Sporting. Só podemos negociar direto com o jogador após o clube português dar o ok", frisou.

Autor: Fábio Lima