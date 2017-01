O Sport Recife continua interessado na contratação de André e realizou nova proposta para garantir o avançado do Sporting, depois de uma primeira nega por parte dos leões . A confirmação surgiu da boca do diretor de futebol do emblema brasileiro, que espera agora pela resposta dos leões."É um atleta que sempre interessou. Desde a primeira passagem, o Sport tentou por diversas vezes trazê-lo de volta. Fomos, realmente, atrás dele. Fizemos uma proposta e estamos a aguardar uma definição por parte do Sporting", explicou Augusto Carreras, citado pelo 'Globoesporte'.Segundo esta publicação, o Sport acena agora com uma proposta de 1,5 milhões de euros pelo atacante, que custou 1,2 milhões (metade do passe) e ainda não convenceu de leão ao peito.

Autor: João Socorro Viegas