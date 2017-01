Depois do empate frente ao Chaves (2-2) e do ambiente quente à saída da equipa do Estádio Eng. Manuel Branco Teixeira, o Sporting já está a treinar este domingo, em Vila Pouca de Aguiar, para preparar o novo encontro com os flavienses de terça-feira para a Taça de Portugal.Ao contrário do que estava programado, os leões abriram a porta do treino aos adeptos. Os cerca de 30 sportinguistas que aguardavam os verde e brancos receberam a equipa de forma tranquila, com os ânimos bem diferentes da noite de sábado, em Chaves.