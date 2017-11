Continuar a ler

O bicampeão nacional começou bem e aos 5 minutos já vencia por 2-0, na sequência de uma entrada forte que perturbou os locais. No entanto, a reação do Modicus não se fez esperar e o encontro ganhou em ritmo e emoção, sobretudo a partir do minuto 12, que coincidiu com a marcação do golo dos gaienses, apontado por Óscar.Na segunda parte, a movimentação ofensiva dos leões manteve-se e obrigou os gaienses a grandes cautelas. Que o diga o guardião Rui Pedro, que se fartou de defender, antes de ser expulso, quando o marcador já apontava 3-1, após o golo de Dieguinho minutos antes.Tasaka, que entrou depois para ocupar a baliza do Modicus, também deu boa conta do recado. Mas o quarto golo acabaria por surgir a dois minutos do fim, por intermédio de Pedro Cary. A falta de pontaria dos leões quando o Modicus optou pelo guarda-redes avançado impossibilitou um triunfo mais folgado.