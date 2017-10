Continuar a ler

O Sporting diz também que o líder federativo foi questionado em mais quatro pontos - desde o castigo a Bruno de Carvalho na sequência das suas declarações sobre Vítor Pereira ou o 'like' do vice-presidente da FPF, Rui Manhoso, num post de Facebook do Hugo Gil em que o presidente do Sporting era apelidado de pirómano e incendiário -, e que a resposta de Fernando Gomes foi quase sempre o recurso ao silêncio ou à reiterada expressão "não me imiscuo no trabalho dos outros ou dos órgãos".Os leões detalham ainda que Fernando Gomes foi interpelado sobre a alegada postura de Jorge Baptista, press officer da UEFA, de denegrir clubes portugueses, treinadores e presidentes, contribuindo de forma decisiva para o mau ambiente do futebol português, e que, mais uma vez, o líder federativo foi evasivo. "Mas ele não é vice da UEFA? Não foi ele que foi ao Parlamento falar de questões que são da Liga e de melhoria do futebol português?, interroga-se a mesma fonte.