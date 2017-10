O Sporting suspeita que o facto de ter recebido um número ‘anormal’ de contraordenações por parte do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) – mais precisamente 12 –, poderá estar relacionado com o processo disciplinar colocado pela SAD a Nuno Cardoso, responsável comercial dos leões, que também é enteado de Augusto Baganha, presidente daquele organismo.Entre as principais notificações, e segundo o nosso jornal apurou junto de fonte próxima deste processo, o Sporting é acusado pelo IPDJ de prestar apoio a claques ilegais, por, no dérbi com o Benfica realizado a 22 de abril deste ano, ter permitido a entrada e afixação no seu estádio de uma tarja onde se podia ler 'Diabos', em alusão ao conhecido grupo de adeptos do Benfica.

Autor: Bernardo Ribeiro