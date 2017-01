Continuar a ler

Assim, para a formação leonina este jogo tem um caráter decisivo, como reconhece o treinador Guillem Pérez. "Vamos a Itália para ganhar. É um jogo muito importante e temos de fazer uma partida perfeita. Sem medos, mas com muito respeito, naquele que considero o grupo mais difícil da prova", disse o técnico ao site do clube, que adiantou estar a sua equipa muito bem psicologicamente. "Durante esta semana foi importante gerir o aspeto psicológico e para isso ajudou vencer a Oliveirense. É fácil confiar neste plantel, porque todos os jogadores têm muito talento."



Entretanto, no Pavilhão Fidelidade, na Luz, o Benfica recebe também hoje (20 horas) a equipa italiana do Lodi, liderada pelo treinador português, Nuno Resende.



Das quatro equipas portuguesas que integram a Liga Europeia, o Sporting é aquela que tem uma tarefa mais complicada na 4ª jornada da fase de Grupos, primeira da segunda volta, que se disputa hoje.Na verdade, Benfica (Grupo A), FC Porto (B) e Oliveirense (D) lideram os respetivos grupos e para garantir um lugar nos quartos-de-final, basta terminar entre os dois primeiros lugares. Ora o Sporting, no Grupo C, ocupa atualmente o 3º lugar, apenas a três pontos do 2º classificado, a equipa italiana do Forte dei Marmi, o adversário de hoje.

