O Barcelona foi quarta-feira ao Estádio de Alvalade vencer o Sporting por 1-0, com golo de Coates na própria baliza, em jogo da 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. E se Messi é o goleador da equipa catalã, com 11 golos marcados esta temporada, o segundo melhor marcador é o autogolo... somando já quatro.Messi 'assinou' nove golos no campeonato, mais dois na Champions (frente à Juventus). O craque argentino é o abono do Barça. Esta temporada além de Messi, também Paulinho, Luis Suárez e Denis Suárez já somam dois golos cada um, enquanto Piqué, Sergi Roberto e Rakitic apontaram um golo cada.Quanto aos quatro autogolos que o Barcelona beneficiou foram apontados por Coates (Sporting), Aday, Iraizoz (ambos do Girona) e Tosca (Betis).