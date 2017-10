Continuar a ler

Carlos Carneiro e Felipe Borges foram determinantes para o lado dos leões, já que, com sete golos cada, marcaram praticamente metade dos tiros certeiros da sua equipa. Do lado caseiro, João Oliveira e Tiago Sousa, destacaram-se com quatro tentos cada.



Com esta vitória, o Sporting ascende, provisoriamente, ao segundo posto, com 15 pontos, menos 3 do que o Benfica. Já o São Bernardo, continua numa maré negra. Em seis partidas, soma outras tantas derrotas, o que lhe faz valer o último lugar.

O Sporting alcançou um triunfo tranquilo, este sábado, no reduto do São Bernardo (30-20), em jogo da 6.ª jornada do Campeonato Nacional. A formação liderada por Hugo Canela regressa, desta forma, às vitórias no plano interno depois da derrota frente ao FC Porto, na jornada transacta.Numa partida com um início morno - aos 10 minutos, só havia registo de quatro golos (3-1 para o atual campeão nacional) - os verdes e brancos foram para o descanso com uma margem de seis golos de diferença (15-9), fazendo valer o seu favoritismo. A segunda parte acabou por ser um espelho da primeira, até no número de golos dos leões... mais 15.