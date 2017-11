Depois de duas medalhas de bronze nas últimas edições, o Sporting luta amanhã, em Ancara (Turquia), com o objetivo de conquistar a sua primeira Golden League da Liga dos Campeões, prova máxima de clubes europeus.

A ambição é legítima, pois a equipa está mais forte, tendo-se reforçado com o bielorrusso Dzmitry Minkou (66 kg), de 21 anos, que tem encantado, depois de arrecadar o ouro no Grand Prix de Tashkent (Usbequistão) e de se sagrar campeão europeu de sub-23 em Podgorica (Montenegro).

Quanto ao restante plantel, a estrutura dos leões mantém-se, tendo como maior astro o azeri Rustam Orujov (73 kg), vice-campeão olímpico e mundial, secundado pelos olímpicos da Seleção Nacional Jorge Fonseca (+90 kg) e Sergiu Oleinic (66 kg), assim como o espanhol de origem georgiana Nikoloz Sherazadishvili (90 kg), vencedor do Grand Prix de Abu Dhabi (EAU). João Rodrigues (66 kg), Miguel Alves, Anri Egutidze e o experiente Diogo Lima (81 kg) são outros dos trunfos. De saída há a registar a do búlgaro Iakiv Khammo (+90 kg).

Como principais adversários, os russos do Yawara Newa e os georgianos do Fighter Tbilissi são concorrentes de respeito. Os georgianos do Sagaredjo Superstars não defenderão o título de 2016.