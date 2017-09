Continuar a ler

Os nomes que surgem numa primeira linha de prioridade são os de Carla Salomé Rocha e Catarina Ribeiro, duas atletas que já vestiram a camisola do Sporting. Ingressaram depois no Benfica em 2015/2016 e na última temporada estiveram como individuais.



Além disso, o Sporting não descura outros nomes menos mediáticos e existe interesse na contratação de Mónica Silva, do Benfica. Estas abordagens fazem parte de um plano estratégico por parte do clube presidido por Bruno de Carvalho que nunca escondeu uma aposta europeia. Foi assim no andebol e hóquei em patins e agora o mesmo se passa com o atletismo feminino que na pista conquistou a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 2016. Em 2017, a prova estava marcada para Mersin, Turquia, mas não se realizou por razões de segurança.



Embora mantendo o foco na pista, o Sporting quer alargar os seus horizontes e na qualidade de campeão nacional de corta-mato pretende subir ao pódio na Taça dos Campeões Europeus de corta-mato, que, curiosamente, vai ter lugar em Portugal, precisamente no mesmo local onde o Sporting conquistou em 2017 o título de campeão nacional pela quinta vez. As outras vezes aconteceram em 1972, 1973, 1974 e 2014.



Será na pista de crosse de Mira, a 4 de fevereiro de 2018, que o conjunto leonino vai ter o primeiro grande teste.



A única vez que o Sporting marcou presença na Taça dos Clubes Campeões Europeus de crosse feminino foi em 2015, tendo obtido um 4º lugar.



Depois do Sp. Braga e do Maratona, o Sporting poderá tornar-se no terceiro clube português a ganhar a Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato em femininos, estando a construir uma equipa bastante competitiva.Além de Sara Moreira e Jéssica Augusto, campeã nacional de crosse, o clube de Alvalade tem no radar a experiente Inês Monteiro e Record sabe que os dirigentes leoninos ainda estão no mercado à procura de outros reforços.

Autor: Norberto Santos