Continuar a ler

A tarefa será complicada, pois o adversário tem tido presença assídua nas últimas quatro edições da Liga dos Campeões, tendo em duas delas passado aos oitavos-de-final. Nos confrontos com equipas portuguesas, ganhou por duas vezes em 2016/17 ao ABC (27-23, em Zaporozhye, e 35-22, em Braga) e em 2014/15 eliminou (30-26) o FC Porto na qualificação. Só o Benfica, com vitórias na Ucrânia (33-28) e na Luz (30-23), bateu os ucranianos, eliminando-os nos ‘oitavos’ da Challenge 2010/11.



O atual Motor, com muitos russos e bielorrussos, é inspirado na escola soviética, apresentando uma defesa forte. Conseguiu como reforços mais sonantes o lateral-direito Pawel Paczkowski (ex-Kielce) e o treinador Patryk Rombel, ambos polacos. Na 1ª ronda humilharam (36-23) os russos do Chekhovskie Medvedi. A tarefa será complicada, pois o adversário tem tido presença assídua nas últimas quatro edições da Liga dos Campeões, tendo em duas delas passado aos oitavos-de-final. Nos confrontos com equipas portuguesas, ganhou por duas vezes em 2016/17 ao ABC (27-23, em Zaporozhye, e 35-22, em Braga) e em 2014/15 eliminou (30-26) o FC Porto na qualificação. Só o Benfica, com vitórias na Ucrânia (33-28) e na Luz (30-23), bateu os ucranianos, eliminando-os nos ‘oitavos’ da Challenge 2010/11.O atual Motor, com muitos russos e bielorrussos, é inspirado na escola soviética, apresentando uma defesa forte. Conseguiu como reforços mais sonantes o lateral-direito Pawel Paczkowski (ex-Kielce) e o treinador Patryk Rombel, ambos polacos. Na 1ª ronda humilharam (36-23) os russos do Chekhovskie Medvedi.

O Sporting prossegue amanhã (18 horas) a sua epopeia na Europa, com o Pavilhão João Rocha, em Lisboa, a receber pela primeira vez um jogo da Liga dos Campeões. Neste jogo especial, os leões defrontam o Motor Zaporozhye, emblemático clube ucraniano de muita tradição, que cumprirá o 50º jogo na magistral competição.Em declarações ao site do emblema leonino, o pivô Tiago Rocha está motivado para travar o líder, em igualdade pontual com os leões, do Grupo D: "Demos uma boa resposta, com vitórias na Turquia e na Madeira, e queremos manter o nível. Tanto a Champions como o Campeonato são competições muito importantes. Temos de estar preparados e focados. Todos os jogos são difíceis, mas queremos vencê-los."

Autor: Alexandre Reis