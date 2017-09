Continuar a ler

O treinador prometeu apresentar-se com qualidade na Elite Cup, que decorre entre 5 e 10 de outubro, mas admitiu que irá a aproveitar a competição para "consolidar processos". "Queremos é estar a 100% a 21 de outubro [início do campeonato], aí sim, vai ser a 'doer', a jogar em casa frente ao Infante de Sagres", lembrou.O capitão João Pinto partilhou as ambições do treinador, garantindo que "os reforços entraram muito bem no grupo", que está "comprometido e com muita atitude"."Está na hora de chegarmos aos títulos, está na hora do nosso Sporting ter um título de campeão nacional e mais um titulo europeu", disse João Pinto, lembrando que este ano a equipa tem a mais-valia de "jogar em casa", no novo Pavilhão João Rocha.O avançado Vítor Hugo, que se transferiu do FC Porto, assegurou que a equipa, que "no ano passado já fez uma época a bom nível", terminando o campeonato no quarto lugar, tem esta temporada "boas perspetivas de estar na luta pelo título".Vítor Hugo considerou que os quatro reforços, nos quais se inclui, vem trazer mais qualidade e opções á equipa. "Eu e o Toni Perez somos jogadores de área e a nossa função é fazer golos, os dois jogadores da defesa, o Henrique e o Platero vêm dar o equilíbrio que, se calhar, faltou em alguns jogos do ano passado", disse.O argentino Matias Platero, que na época passada se sagrou campeão europeu ao serviço dos espanhóis do Réus, garantiu estar empenhado em adaptar-se rapidamente e assegurou que quer "evoluir jogo a jogo".