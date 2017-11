O Sporting recorreu para o Tribunal da Relação de uma decisão favorável a Luís Duque, exigindo ao antigo administrador da SAD o pagamento de 335.692 euros. A informação pode ser consultada no portal Citius, que indica que a ação dos leões deu entrada na Relação de Lisboa a 19 de outubro.

Este recurso tem a ver com a saída de Duque do Sporting, ainda na presidência de Godinho Lopes. Na altura, ficou acordado que a SAD verde e branca iria pagar em prestações mensais a compensação de 307.500 euros pela saída do dirigente.

