O Sporting passa a agora a somar 66 pontos, menos 3 do que o FC Porto - que tem uma partida por disputar - e mais 6 do que o Benfica.



O Sporting cimentou este sábado o seu segundo lugar no campeonato nacional de andebol, graças a uma vitória segura por 40-23 na receção ao Maia ISMAI, aproveitando da melhor forma o desaire do Benfica, horas antes, em casa do ABC Numa partida em que ao intervalo já venciam por 21-12, os leões conseguiram controlar e ampliar a diferença na segunda metade, com João Pinto de pontaria afinada (com sete golos). Seguiram-se no capítulo da finalização Igor Zabic, Pedro Portela, Carlos Ruesga, Francisco Tavares e Janko Bozovic, todos com quatro tentos. Do lado contrário, destaque para a dupla composta por Angel Zulueta e Yoan Blanco, com cinco golos cada.

Autor: Fábio Lima