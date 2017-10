O Regulamento Disciplinar (RD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que se aplica na Taça de Portugal, prevê pesadas sanções para os clubes que apresentem um onze titular notoriamente inferior ao que é normal. Algo que o Sporting admite fazer caso o jogo da Taça de Portugal com o Oleiros se dispute no estádio municipal dessa localidade.

O ponto 1 do artigo 61 do RD estabelece que "o clube que, sem motivo justificado e em jogo integrado nas competições organizadas pela FPF, apresente no terreno de jogo equipa notoriamente inferior à sua equipa titular, com manifesta intenção de desvalorizar a competição ou o jogo com o clube adversário, é sancionado com realização de 1 a 3 jogos à porta fechada e cumulativamente com multa entre 10 e 20 UC [1.020 e 2.040 euros]".

