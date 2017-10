Continuar a ler

O governante costa-marfinense lembrou a visita oficial do Presidente da República do seu país, Alassane Ouattara, a Portugal, em setembro do ano passado, na sequência da qual este "deu instruções para que a vontade de cooperação com o Governo português ganhasse forma", revelou.



"O Sporting tem uma missão, não só em Portugal como em todo o Mundo. Estamos nos quatro cantos do planeta há décadas. É um prazer e uma honra podermos ajudar e contribuir para o desenvolvimento de vários países, através dos seus governos, em termos de cidadania, que é muito importante para nós, mas também ao nível do desporto de elite. Vamos continuar a expandir a nossa marca e, de braço dado, aumentar a família, pois cada parceiro é mais um membro. Cada país que podemos ajudar é mais uma parte daquilo que faz parte do universo Sporting", disse o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.



A reunião entre as partes foi antecedida por uma visita ao Museu e ao Estádio, espaços que deixaram o governante costa-marfinense surpreendido.



O Ministro do Desporto e do Lazer da Costa do Marfim, François Albert Amichia, assinou esta sexta-feira um memorando de entendimento para a cooperação com o Sporting na área da formação no futebol e noutras modalidades, após uma reunião em Alvalade."Dentro da nossa política de profissionalização do desporto no nosso país, encontrámos no Sporting o parceiro para a formação das elites desportivas de amanhã. Hoje demos corpo a essa vontade com este memorando de entendimento com a finalidade de bebermos desse espírito, de formação integral do indivíduo. Não apenas no futebol, mas também em outras disciplinas onde o Sporting se preza pela excelência como andebol, atletismo, basquetebol, além daquelas em que estamos mais carenciados, como o ciclismo", disse Amichi, que fez uma visita ao Museu e ao Estádio José Alvalade depois da reunião que manteve com o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

Autor: Lusa