Os leões passam agora a somar 33 pontos, mais 2 do que o Benfica, que ainda tem um encontro em atraso.



Os leões passam agora a somar 33 pontos, mais 2 do que o Benfica, que ainda tem um encontro em atraso.

O Sporting assumiu a liderança provisória do campeonato nacional de andebol, ao vencer por 31-23 na visita ao reduto do Águas Santas, numa partida da jornada 11 da prova que surge na ressaca do adeus à Liga dos Campeões, mercê da derrota do fim de semana, ante o Motor Zaporozhye. Esta noite, já refeitos desse resultado negativo, os leões rapidamente mostraram ao que iam na visita à Maia, tendo acabado a primeira parte já com vantagem de 15-8.Pedro Portela, com 9 golos, foi o elemento em evidência na partida por parte dos leões, que tiveram ainda Felipe Borges (5) e Pedro Valdés (4) em destaque. Do lado contrário, o melhor marcador também chegou aos nove tiros certeiros (Pedro Cruz).

Autor: Fábio Lima