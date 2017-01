Em 2015/16, Tiago Fernandes deixou o Sporting a um ponto do título na sua primeira época à frente dos juniores dos leões. Agora, o objetivo é ser campeão, sem desvalorizar o que já foi feito. "Foi bonito conquistarmos isto, mas o mais importante ainda está para vir. Temos consciência que a fase final é o momento mais alto da época", garantiu a Record o jovem técnico, de 35 anos, filho do mítico ex-avançado do clube, Manuel Fernandes.Sobre o registo inédito no escalão de juniores, o treinador leonino assume que "não foi uma obsessão" e que passou a ser uma meta "a seis jornadas do fim": "Transmiti-lhes a mensagem que, já que estamos tão perto, devíamos atacar tudo e conseguir ficar na história do futebol português", disse.Já a eliminação da UEFA Youth League não deixou dúvidas entre o grupo: "Foi uma pedra bem grande no sapato."

Autor: Flávio Miguel Silva