O Sporting assegurou este domingo o passaporte para os quartos-de-final da Taça de Portugal - a denominada 'final eight' -, graças a uma vitória tranquila, por 7-0, diante do Belenenses, num encontro disputado no Pavilhão Multiusos de Odivelas. Diego Cavinato, com três golos, acabou por ser a figura da contenda, que contou ainda com dois golos de Fortino e um de Dieguinho e Diogo.Os leões são a penúltima equipa a apurar-se para a ronda decisiva desta Taça de Portugal, que se disputará entre 11 e 14 de maio no Pavilhão Multiusos de Gondomar, onde recentemente conquistaram a Taça da Liga. Para lá do Sporting, estão também na 'final eight' o Benfica, Viseu 2001, Modicus, Estoril, Burinhosa e CS São João, faltando apenas saber-se o nome do derradeiro apurado, que sairá do duelo entre Tires Futsal e Portela.

Autor: Fábio Lima