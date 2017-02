Continuar a ler

Apesar da vitória, o Sporting B continua em zona de despromoção, somando 31 pontos, enquanto o Desportivo das Aves é segundo com 53 pontos.Com o técnico Jorge Jesus a assistir, o Sporting B, 'reforçado' com Esgaio, André Geraldes, Matheus Pereira e Francisco Geraldes, esteve perto do golo aos 22 minutos, mas Gelson Dala chegou a atrasado a um cruzamento de Esgaio.Com o jogo muito disputado a meio campo e com poucas oportunidades, o Desportivo da Aves criou perigo aos 42 minutos. Na sequência de um canto, Hackman cabeceou para defesa difícil de Pedro Silva, tendo Luiz Aberto recargado, mas o remate saiu muito por cima.Na segunda parte, aos 52 minutos, o Sporting B adiantou-se do marcador. Matheus Pereira aproveitou um mau passe de Hackman em zona proibida, e rematou forte e colocado à entrada da área, sem hipótese para Quim.Aos 65 minutos, o Desportivo das Aves chegou ao empate. Balogun aproveitou uma bola solta na área, isolou-se e desviou para a baliza de Pedro Silva, perante a passividade da defesa 'leonina'.Pouco depois, o Desportivo das Aves podia ter passado para a frente no marcador, mas João Pedro, solto à entrada da pequena área, na sequência de um canto, rematou por cima.Já no período de descontos, o Sporting B chegou ao golo da vitória. Grande arrancada de Ricardo Esgaio na esquerda, que cruzou para o cabeceamento certeiro de Ricardo Almeida.Sporting B - Desportivo das Aves, 2-1.0-0.1-0, Matheus Pereira, 52 minutos.1-1, Balogun, 652-1, Ricardo Almeida, (90+2)Pedro Silva, André Geraldes, Kiki, Ivanildo Fernandes, Ricardo Esgaio, Guima, Francisco Geraldes, Gelson Dala (Jovane, 80), Matheus Pereira, Pedro Delgado (Rafael Barbosa, 69) e Leonardo Ruiz (Ricardo Almeida, 73).(Suplentes: Stojkovic, Pedro Empis, Diogo Nunes, Bubacar, Ricardo Almeida, Rafael Barbosa e Jovane).Treinador: Luís MartinsQuim, Hackman, João Pedro, Tiago Valente, Nelson Pedroso, Luiz Alberto (Renato, Reis, 64), Tarcísio, Pedró (Bruno Alves, 77), Zé Tiago, Balogun (Mendy, 86) e Guedes.(Suplentes: Marco Pinto, Romaric, Renato Reis, Caetano, Bruno Alves, João Amorim e Mendy).Treinador: José Mota: Carlos Cabral (Algarve).: Cartão amarelo para Ricardo Esgaio (50) e Guima (58).: Cerca de 400 espetadores.