Na Academia em Alcochete assistiu-se a uma primeira parte muito disputada a meio-campo e com poucos lances de perigo junto de ambas as balizas.



Aos 11 minutos, o Sporting B teve uma boa oportunidade de golo, depois de um erro da defesa do Freamunde. Rafael Barbosa conseguiu ganhar a bola e colocou em Leonardo Ruiz que, em boa posição, rematou por cima.



Pouco depois foi o Freamunde a criar perigo, com Rui Rainho a tentar aproveitar o facto de Pedro Silva ter saído da baliza para efetuar um chapéu, mas o guarda-redes leonino conseguiu recuperar e defendeu para canto.



Aos 56 minutos o Sporting B esteve perto do golo. Grande jogada individual de Ricardo Esgaio pela esquerda, que cruza para Rafael Barbosa, mas o cabeceamento levou a bola à barra da baliza de Marco Pereira.



Os leões estavam por cima no jogo e aos 71 minutos chegaram ao golo com Pedro Delgado a aproveitar uma bola solta na área, na sequência de um canto, para rematar forte e colocado para o primeiro da tarde.



Aos 87 minutos, já depois do Freamunde estar reduzido a 10 por expulsão de Mika, Ricardo Esgaio pegou na bola, passou por toda a defesa contrária e rematou para o segundo golo do Sporting B, fixando o resultado final.



Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Sporting B - Freamunde, 2-0



Ao intervalo: 0-0



Marcadores:



1-0, Pedro Delgado, 71'



2-0, Ricardo Esgaio, 87'.



Equipas:



Sporting B: Pedro Silva, André Geraldes, Kiki, Ivanildo Fernandes, Ricardo Esgaio, Bubacar Djaló, Ryan Gauld, Rafael Barbosa, Jovane (Bilel, 64'), Pedro Delgado (Edu Pinheiro) e Leonardo Ruiz (Ricardo Almeida, 67')



Suplentes: Stojkovic, Diogo Nunes, Riquicho, Bilel, Ronaldo Tavares, Ricardo Almeida e Edu Pinheiro



Treinador: Luís Martins



Freamunde: Marco Pereira, Rodolfo, Luís Pedro, Mika, Rui Rainho, Jorge, Rui Sampaio, Ivan Perez (Ekedi, 74'), Miguel Pedro (Diogo Valente, 64', Mohcine, 80'), Fausto e Diogo Ramos



Suplentes: Rui Nereu, Paulo Grilo, Mohcine, Diogo Valente, Leandro Pimenta, Hipperdinger e Ekedi



Treinador: Ricardo Chéu



Árbitro: João Capela (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Rainho (21'), Ricardo Esgaio (26'), Jorge (32'), Mika (53' e 83'). Cartão vermelho por acumulação para Mika (83').



O Sporting B venceu esta quarta-feira o Freamunde por 2-0, em jogo da 32.ª jornada da 2.ª liga, conseguindo a quarta vitória consecutiva no campeonato. Os leões inaugurou o marcador aos 71 minutos por Pedro Delgado, com Ricardo Esgaio a fazer o segundo já perto do final da partida, quando o Freamunde já estava reduzido a 10 elementos.Com o triunfo desta quarta feira, o Sporting B somou a quarta vitória seguida no campeonato e está em 14.º lugar com 40 pontos, enquanto o Freamunde somou a segunda derrota consecutiva e continua em zona de play-off de manutenção, com 35 pontos.

Autor: Lusa