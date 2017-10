O Sporting venceu esta quarta-feira o Belenenses por 32-24 no Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo, em jogo antecipado da 13.ª jornada do campeonato nacional.Os leões igualaram assim o Benfica no primeiro lugar da tabela, com 18 pontos, ainda que as águias tenham menos um jogo disputado.Consulte a classificação

Autor: Luís Miroto Simões