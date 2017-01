Continuar a ler

Quando se esperava o massacre dos leões, eis que o Estoril reagiu. Rodrigo Martins, Duarte Valente e Diogo Brito lideraram a 'revolta', mas os leões conseguiram controlar as intenções estorilistas. No entanto, a equipa da casa ainda conseguiu reduzir a já perto do final, com uma iniciativa individual de Rafa Pinto a dar bom resultado (87’).



O Sporting bateu o Estoril na Amoreira, por 3-2, esta sexta-feira, mas com enormes dificuldades. Aliás, a equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos 3’, por intermédio de Diogo Brito, mas os leões reagiram logo dois minutos depois, com Rafael Leão a brilhar.Daí para a frente, o Sporting lançou-se para o ataque e começou a dominar, acentuando a superioridade na 2.ª parte. Com naturalidade, Miguel Luís desfez a igualdade e Daniel Bragança aumentou a vantagem na cobrança – com muita classe... – de um livre direto.

Autor: Manuel António Abrantes