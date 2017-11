O Sporting venceu este sábado o Estoril, por 2-0, e manteve a liderança isolada no campeonato nacional feminino. Numa partida em que a equipa visitante deu excelente réplica, as campeãs nacionais apenas chegaram à tranquilidade com um golo de Ana Capeta aos 88'.



A equipa da casa chegou à vantagem logo aos 10 minutos, através de Tatiana Pinto, com um remate de fora da área. Catarina Bajanca ainda defendeu, mas a bola bateu no poste e entrou. Nos minutos finais, seria Ana Capeta a fazer o 2-0 num remate cruzado e bem colocado. Sem dúvida, a melhor forma de terminar uma semana especial para a jovem de 19 anos, que foi chamada pela primeira vez aos trabalhos da Seleção Nacional.

Continuar a ler

O Estoril somou a segunda derrota no campeonato, mas mostrou bastante qualidade e justificou o atual 3.º lugar, com 16 pontos, a três do Sp. Braga e a oito do líder Sporting.

Autor: Vasco Antão