O Sporting venceu o Sacavenense, por 2-1, em jogo da 11.ª jornada do campeonato nacional de juniores e voltou a apanhar o Benfica no topo da classificação.



Ao golo madrugador de Diogo Brás (2’), de livre direto, surgiu uma resposta positiva da formação do Sacavenense. Primeiro ameaçou Ivan Carvalho e depois surgiu mesmo a igualdade num grande golo de Pedro Pinto, aos 19 minutos.

