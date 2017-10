O Sporting manteve a invencibilidade no campeonato, ao vencer esta tarde no pavilhão João Rocha o Sporting das Caldas por 3-0. Os leões ganharam pelos parciais de 25-18, 25-20 e 25-17.Trata-se da terceira vitória da Sporting, que reparte a liderança com o Sporting de Espinho (venceu o Clube K também por 3-0), graças ao facto de somarem nove pontos.