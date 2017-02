A missão tinha ficado praticamente cumprida na primeira partida - com uma vitória por 32-18 -, mas o Sporting, mesmo assim, não quis deixar os seus créditos por mãos alheias e, este domingo, na segunda partida dos oitavos-de-final da Taça Challenge, voltou a derrotar o Pelister Bitola, agora por 34-26, apurando-se desta forma para os 'quartos' da terceira prova de clubes do andebol europeu.Os leões seguem em frente para a fase que reúne as oito melhores equipas com um agregado de 66-44, um 'score' que atesta a diferença de capacidade entre os dois conjuntos em jogo.

Autor: Fábio Lima