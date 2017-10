O Sporting goleou o Eléctrico por expressivos 8-0, em jogo a contar para a 8.ª ronda da Série C do campeonato nacional de juvenis. Numa partida de sentido único, em que a equipa de Ponte de Sor tentou defender como podia, Félix Correia abrir o ativo logo ao minuto 8 na sequência de um cruzamento de Umaro Baldé.A partir daqui o jogo teve pouca história: o resultado avolumou-se normalmente para os leões e ao intervalo a vantagem já era de 4-0, com golos de Rodrigo Fernandes (19') e Nuno Cardoso (34' e 37'). Após o reatamento a toada não se alterou e Fábio Garrido (44'), Jorge Ferreira (45'), Edson Ceita (55', pen.) e Bruno Tavares (66') sentenciaram o resultado.

Autor: Vasco Antão