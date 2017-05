Continuar a ler

"Esperamos dificuldades perante uma equipa que vai começar logo desde início a tentar reduzir a vantagem da 1ª mão. O Sporting tem de entrar tranquilo, pois sabemos o que eles vão fazer. Estamos preparados para isso e queremos ganhar, de forma a terminarmos a prova só com vitórias", garantiu o técnico Hugo Canela.



Apesar de estarem a recuperar de lesões, Frankis Carol e Cláudio Pedroso integraram a comitiva leonina, mas em princípio não devem ser chamados por Hugo Canela, que enalteceu o comportamento dos jogadores na reta final do campeonato.



"Estamos a ficar muito perto das decisões e é chegada a altura de o Sporting ganhar. A equipa tem lutado pelos títulos", sustentou o responsável técnico, que no início deste ano rendeu o espanhol Zupo Equisoain devido aos maus resultados.



Canela lembrou que o conjunto leonino deve ter em atenção um conjunto de situações e, por isso, a "equipa não pode perder a cabeça", numa clara referência a eventuais polémicas criadas em redor da arbitragem. "Temos de pensar positivo e só a vitória nos interessa. Não vai ser fácil porque os romenos já recuperaram em casa uma desvantagem de oito golos na Islândia", lembrou.



Quando está em disputa um título europeu em modalidades de pavilhão, Bruno de Carvalho está presente. Foi assim há dois anos, em Igualada, Espanha, na conquista da Taça CERS com o hóquei em patins e, desta feita, o presidente do Sporting também quis acompanhar a equipa de andebol, que amanhã disputa a 2ª mão da final da Taça Challenge, na Roménia, com o Potaissa Turda.Os leões levam na bagagem uma vantagem de 9 golos, depois da vitória no último domingo, em Almada (37-28), mas esse resultado não confere um ambiente de franco otimismo face às condições que as equipas visitantes costumam enfrentar na Roménia.

Autor: Norberto Santos