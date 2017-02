Continuar a ler

Mais frágil física e tecnicamente, o Pelister Bitola nunca se entregou, mas atingiu o intervalo já com uma desvantagem de nove golos (16-7).



O conjunto leonino nunca perdeu o controlo do jogo e foi rodando o seu valioso plantel, no qual se destacou o poderio do lateral direito austríaco Janko Bozovic, autor de quatro golos, e do pivot esloveno Igor Zabic, o qual marcou dois tentos e acumulou desnecessariamente duas exclusões de dois minutos. Destaque igualmente para as boas atuações dos jovens Edmilson Araújo, Francisco Tavares e João Pinto, andebolistas que podem funcionar como boas alternativas aos habituais titulares.



Face ao resultado desnivelado, prevê-se que, no domingo, o jovem técnico Luís Cruz, que substitui temporariamente Hugo Canelas, volte a fazer uma grande rotação no plantel, uma vez que só uma hecatombe impedirá o Sporting de se apurar para os quartos de final desta Challenge Cup, prova que os leões já conquistaram na temporada de 2009/10.



Jogo realizado no Pavilhão do Ginásio do Sul, Cova da Piedade, Almada.



Peliser Bitola - Sporting, 18-32.



Ao intervalo: 7-16.



Sob arbitragem de, Martin Lillepea (Estónia) e Marion Kull (Estónia), as equipas alinharam e marcaram:



- Peliser Bitola: Kiri Kolev (gr), Bojan Madzovski (2), Revaz Chanturia, Vasko Dimitrovski (2), Risto Vujacic (4), Kire Mitrevski (2) e Bogdan Nikolic (2). Jogaram ainda: Nikola Danilovski (gr), Borjan Madjovski, Kostadin Veshoski, Pece Rajatoski (2), Ivan Taseski (1), Nikolce Ivanovski, Pavle Pavlovic (1) e Zlakto Vezenkovski (2).



Treinador: Kasim Kamenika.



- Sporting: Matej Asanin (gr), Pedro Portela (4), Janko Bozovic (4), Igor Zabic (2), Frankis Carol (6), Carlos Ruesga (1) e Pedro Solha (4). Jogaram ainda: Michal Kopco (2), Francisco Tavares (3), Edmilson Araújo (2), Ivan Nikcevic (2), João Pinto (1) e Carlos Carneiro (1).



Treinador: Luís Cruz.



Marcha do marcador: 2-7 (10 minutos), 5-11 (20), 7-16 (30), 11-21 (40), 14-27 (50) e 18-32 (final do jogo).



Assistência: cerca de 220 espetadores. Mais frágil física e tecnicamente, o Pelister Bitola nunca se entregou, mas atingiu o intervalo já com uma desvantagem de nove golos (16-7).O conjunto leonino nunca perdeu o controlo do jogo e foi rodando o seu valioso plantel, no qual se destacou o poderio do lateral direito austríaco Janko Bozovic, autor de quatro golos, e do pivot esloveno Igor Zabic, o qual marcou dois tentos e acumulou desnecessariamente duas exclusões de dois minutos. Destaque igualmente para as boas atuações dos jovens Edmilson Araújo, Francisco Tavares e João Pinto, andebolistas que podem funcionar como boas alternativas aos habituais titulares.Face ao resultado desnivelado, prevê-se que, no domingo, o jovem técnico Luís Cruz, que substitui temporariamente Hugo Canelas, volte a fazer uma grande rotação no plantel, uma vez que só uma hecatombe impedirá o Sporting de se apurar para os quartos de final desta Challenge Cup, prova que os leões já conquistaram na temporada de 2009/10.: 7-16.de, Martin Lillepea (Estónia) e Marion Kull (Estónia), as equipas alinharam e marcaram:: Kiri Kolev (gr), Bojan Madzovski (2), Revaz Chanturia, Vasko Dimitrovski (2), Risto Vujacic (4), Kire Mitrevski (2) e Bogdan Nikolic (2). Jogaram ainda: Nikola Danilovski (gr), Borjan Madjovski, Kostadin Veshoski, Pece Rajatoski (2), Ivan Taseski (1), Nikolce Ivanovski, Pavle Pavlovic (1) e Zlakto Vezenkovski (2).: Kasim Kamenika.: Matej Asanin (gr), Pedro Portela (4), Janko Bozovic (4), Igor Zabic (2), Frankis Carol (6), Carlos Ruesga (1) e Pedro Solha (4). Jogaram ainda: Michal Kopco (2), Francisco Tavares (3), Edmilson Araújo (2), Ivan Nikcevic (2), João Pinto (1) e Carlos Carneiro (1).: Luís Cruz.: 2-7 (10 minutos), 5-11 (20), 7-16 (30), 11-21 (40), 14-27 (50) e 18-32 (final do jogo).: cerca de 220 espetadores.

O Sporting goleou este sábado, por 32-18, os macedónios do Pelister Bitola, ganhando ampla vantagem na primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge. Os leões exibiram-se numa bitola bastante elevada, partindo para o embate da segunda mão, que se realiza no domingo novamente no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, com 14 golos de avanço.A partida praticamente não teve história tal a superioridade ostentada pelos leões, face a um conjunto amador e que optou por jogar os dois duelos desta eliminatória em Portugal. Alternando o seu sistema defensivo entre um mais estático 6:0 ou um mais profundo 5:1, o Sporting foi dilatando o marcador, contando com a inspiração inicial do lateral cubano Frankis Carol e do ponta-esquerda internacional luso Pedro Solha.

Autor: Lusa