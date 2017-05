O Sporting começou da melhor forma o playoff que definirá o campeão nacional de futsal, ao bater, fora de casa, o Futsal Azeméis por 5-1. No próximo sábado, agora em Odivelas, os leões podem confirmar a presença nas meias-finais.Um triunfo que começou a ser desenhado desde bem cedo, com Fortino (1') e Cavinato (6') a adiantarem os leões. André Gomes ainda reduziu, aos 15', mas o Sporting ampliaria a vantagem na etapa complementar, com mais dois de Cavinato (22' e 35') e um de Caio Japa (22').

Autor: Fábio Lima