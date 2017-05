Continuar a ler

No Parque de Jogos do Inatel, no Porto, a turma leonina inaugurou o marcador aos 12', por Fátima Pinto. Depois, foi avolumando o resultado com golos de Tatiana Pinto (30'), Diana Silva (33' e 40') e Ana Capeta (68' e 71'), enquanto o Boavista apenas conseguiu reduzir por Cláudia Lima aos 79'.



Refira-se que tanto o Sporting como o Sp. Braga regressaram esta temporada ao futebol feminino e demonstraram ser superiores ao longo de todo o campeonato. As leões seguem agora com 71 pontos, mais três do que as arsenalistas e 12 do que o Futebol Benfica, 3.º classificado. No Parque de Jogos do Inatel, no Porto, a turma leonina inaugurou o marcador aos 12', por Fátima Pinto. Depois, foi avolumando o resultado com golos de Tatiana Pinto (30'), Diana Silva (33' e 40') e Ana Capeta (68' e 71'), enquanto o Boavista apenas conseguiu reduzir por Cláudia Lima aos 79'.

O Sporting garantiu este sábado a conquista do campeonato nacional feminino ao vencer (6-1) no terreno do Boavista, em jogo da 25.ª jornada. Numa partida em que a superioridade da equipa leonina nunca esteve em causa, Diana Silva (2), Ana Capeta (2), Fátima Pinto e Tatiana Pinto fizeram os golos das novas campeãs nacionais.Independentemente do resultado do Sp. Braga neste sábado - também goleou por 6-1 na visita ao Estoril -, o Sporting assegurou o triunfo na prova com uma jornada ainda por disputar, pois já somava mais três pontos do que as minhotas à entrada para esta ronda e tem vantagem no confronto direto por ter ganho em Alvalade e empatado no reduto bracarense.