Assim foi a festa do Sporting no atletismo

Nas 14 provas realizadas hoje, o destaque vai para Patrícia Mamona, do Sporting, que obteve a terceira melhor marca mundial do ano no triplo salto no Campeonato de Clubes, que decorre em Pombal, ao saltar 14,13 metros.A campeã nacional da modalidade foi secundada por Susana Costa, do Benfica, com 13,70 metros, e Evelise Veiga, da Juventude Vidigalense, com 12,79 metros.Por outro lado, Marisa Vaz Carvalho, do Benfica, igualou hoje o recorde nacional de juniores na prova de 60 metros barreiras, com 8,37 segundos, a mesma marca obtida em 2009 por Eva Vital, do Sporting.Mariana Machado, do Sporting de Braga, bateu hoje o recorde nacional juvenil na prova dos 800 metros, ao ser terceira na prova de seniores, com o tempo de 2.09,82 minutos, que teve como vencedora Salomé Afonso, do Sporting, em 2.07,40, seguida de Patrícia Silva, do Benfica, com 2.09,43.O recorde pertencia a Dina Soares, que, em 2008, fez os 800 metros femininos em 2.11,70 minutos, superando a marca que pertencia há 20 anos a Carla Sacramento.Já no sábado, Mariana Machado tinha sido a surpresa do campeonato ao vencer a prova dos 1.500 metros, batendo o recorde nacional juvenil.A jovem do Sporting de Braga, de 16 anos, concluiu a prova, do escalão de seniores, em 4.29,53 minutos, tirando um segundo ao antigo recorde nacional (4.30,50), que estava na posse de Marina Bastos, desde 1988.A prova dos 3.000 metros masculinos foi uma das mais disputadas, com Hugo Correia, do Sporting, a superiorizar-se a Emanuel Rolim, do Benfica, por 37 décimas de segundo.No campeonato feminino, a Juventude Vidigalense ficou em terceiro lugar, com 75 pontos, o Grecas-Vagos, em quarto, com 53, e o Sporting Clube de Braga em quinto, com 50 pontos.Na sexta posição classificou-se a Associação Jardim da Serra, com 44,50 pontos, em sétimo a Associação Senhora do Desterro (Guarda), com 44 pontos, e em oitavo e último lugar o Grupo de Atletismo de Fátima, com 38,50 pontos.No setor masculino, o Sporting de Braga classificou-se no terceiro lugar com 71 pontos, seguido do Clube Atletismo de Seia e Juventude Vidigalense, com 58 e 56 pontos, respetivamente.Associação Senhora do Desterro (Guarda), Associação Jardim Serra (Câmara de Lobos, Madeira) e Gira Sol ficaram nos 6.º, 7.º e 8.º lugares, com 44, 39 e 30 pontos, respetivamente.60 m barreiras - Rasul Dabó (Sporting), 7,89 segundos.Peso - Tsanko Arnaudov (Benfica), 19,69 metros.200 m - David Lima (Benfica), 21,47 segundos.800 m - Sandy Martins (Sporting), 1.53,55 minutos .3.000 m - Hugo Correia (Sporting), 8.27,22 minutos.Triplo salto - Nélson Évora (Sporting), 16,55 metros.4x400 m - Benfica, 3.16,91 minutos.60 m barreiras - Marisa Vaz Carvalho (Benfica), 8,37 segundos.Triplo salto - Patrícia Mamona (Sporting), 14,13 metros.800 m - Salomé Afonso (Sporting), 2.07,40 minutos.Vara - Marta Onofre (Sporting), 4,20 metros .200 m - Rivinilda Mentai (Benfica), 23,89 segundos .3.000 m - Ana Mafalda Ferreira (Sporting), 9.43,70 minutos .Peso - Jessica Inchude (Sporting), 16,16 metros.4x400 m - Sporting, 3.41,86 minutos.