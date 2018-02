Continuar a ler

O Sporting recorda o título de campeão europeu conquistado pela seleção portuguesa em Paris, em 2016, para se "perceber a importância de Aurélio Pereira para o futebol português", destacando o facto de 10 dos 14 jogadores que disputaram a final da competição terem sido "formados na Academia do clube e descobertos por Aurélio Pereira".



"É com grande orgulho e satisfação que o Sporting se junta a esta distinção, agradecendo à FPF e à UEFA a capacidade de reconhecerem o inestimável papel de Aurélio Pereira na promoção do desporto e do talento e dos valores do clube", remata o comunicado.

O Sporting considerou que a Ordem de Mérito atribuída pela UEFA ao responsável pela formação e prospeção do clube, Aurélio Pereira, é uma distinção "justa e merecida" e que "enche de orgulho toda a família 'leonina"."Trata-se do reconhecimento do percurso, do caráter, da competência e do contributo inestimável que, como jogador, treinador e descobridor de talentos, Aurélio Pereira tem dado ao futebol ao longo de toda a sua vida", pode ler-se na página do clube na Internet.

