Polémico e nunca politicamente correto, Nick Kyrgios, de 22 anos, confessou recentemente num coluna de opinião para o site ‘Players’ Voice’ que prefere jogar PlayStation com os amigos na sua cidade, em Camberra, na Austrália, do que perder tempo a jogar primeiras rondas de torneios em courts secundários e sem público.



O Sporting, através de sua conta oficial no Twitter para eSports, não perdeu tempo e... convidou o atual 21º colocado do ranking ATP. "Depois do Nick Kyrgios ter dito que prefere jogar PlayStation a lidar com os problemas de um jogador de ténis, convidamo-lo humildemente para se juntar à nossa equipa", pode ler-se na mensagem dos leões, acompanhada com uma foto do rebelde tenista dos Antípodas.

Enquanto decide se responde ou não ao convite dos leões, Kyrgios prepara-se para disputar esta semana mais um torneio ATP, em Antuérpia, onde também vai estar o número um português João Sousa.





After @NickKyrgios says he prefers FIFA than having the problems off a tennis player, we are humbly ready to propose to join our team! ? pic.twitter.com/ICQRNCRcJd — Sporting CP eSports (@SCPeSports) 14 de outubro de 2017

Autor: José Morgado