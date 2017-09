Vim apoiar o meu @sportingclubedeportugal . Desejo toda sorte do mundo Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a Set 27, 2017 às 11:00 PDT

Dirigentes de cinco clubes da Liga assistiram esta quarta-feira no Estádio de Alvalade ao Sporting-Barcelona, da 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. O convite foi endereçado por André Geraldes, team manager do Sporting, tendo correspondido à chamada Miguel Ribeiro (Rio Ave), Thiago Freitas (Estoril), Briguel (Marítimo), José Luís (Belenenses) e Theodoro Fonseca (Portimonense).A lista de convidados contemplava, ainda, diversas figuras ligadas ao futebol nacional e internacional, nomeadamente o empresário Quique Pina. Os verdes e brancos quiseram, desta forma, assinalar a boa relação que mantêm com vários emblemas do campeonato e com os agentes do futebol em geral.Nas bancadas marcaram presença outros nomes ilustres como Fernando Santos, seleccionador nacional, Augusto Inácio, Jordão, Patrick Kluivert, Tony Carreira e Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves