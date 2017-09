Il nome corretto è Sporting Clube de Portugal. — Sporting CP (@Sporting_CP) 28 de setembro de 2017

Depois da vitória da Juventus frente ao Olympiacos, por 2-0 , a equipa italiana já pensa no próximo adversário na Liga dos Campeões, o Sporting (que na quarta-feira perdeu com o Barcelona, 1-0 ), e no Twitter já promoveu a partida... Juventus-Sporting Lisbona. Mensagem que não agradou totalmente aos leões: "O nome correto é Sporting Clube de Portugal", corrigiu o clube de Alvalade.