Os leões contam agora com 50, novamente com 5 de avanço para o Benfica no comando da classificação.



Pressionado pela vitória do Benfica no sábado , o Sporting fechou este domingo com um triunfo a jornada 18 do campeonato nacional de futsal, batendo o CS São João, em Odivelas, por 7-2. Uma partida diante do 11.º colocado da prova que, mesmo assim, obrigou o leão a correr atrás do prejuízo, isto porque foi o conjunto de São Martinho do Bispo a começar a partida a vencer.Batalha (4') e Picasso (12') fizeram esses dois golos da turma de Coimbra, que depois acabariam por ser anulados pelo poderio dos leões. A resposta - e o avolumar da vitória - chegou então com os golos de Cavinato (10' e 36'), Varela (16'), Deo (20' e 25'), Paulinho (25') e Fortino (40'), valendo desta forma os 3 pontos aos sportinguistas.

Autor: Fábio Lima