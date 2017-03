O Sporting, atual campeão nacional, está disposto a lutar pelo sonho de regressar à Liga dos Campeões na próxima época, a principal prova europeia de clubes, da qual as equipas portuguesas têm andado totalmente arredadas.

Atualmente, a Champions conta apenas com equipas da Alemanha, França, Suécia, Polónia, Áustria, Rússia, Dinamarca e República Checa, muito por culpa dos critérios apertados de acesso à competição, que obrigam cada uma das formações a contar com dois elementos do top 100 mundial na sua equipa, tendo um deles de ser europeu.

O nigeriano Aruna Quadri, 36º do ranking da Federação internacional (ITTF), é neste momento o único top 100 ao serviço dos leões, que assim terão de contratar um europeu de elite, tarefa que não será fácil. "França e Alemanha, por exemplo, não autorizam que os seus jogadores entrem em competições por equipas de outros países, o que dificulta este sonho europeu", confessou Miguel Almeida, diretor da secção de ténis de mesa do Sporting, a Record, admitindo as dificuldades causadas pelas imposições da Federação europeia (ETTU), que tutela a Liga dos Campeões.

Carvalho com proposta

Diogo Carvalho, atleta que trocou o Sporting pelo Benfica em 2015 e que no último fim de semana conquistou o campeonato nacional de singulares, derrotando na final precisamente o leão Diogo Chen, já terá em cima da mesa uma proposta dos leões, tal como foi avançado na BTV por Paulo Marques, presidente da secção de ténis de mesa do Benfica.

A Record, tanto Miguel Almeida como Vicente Moura, vice-presidente dos leões para as modalidades, confirmaram o interesse no atleta de 25 anos, que apesar de ocupar atualmente apenas o 302º posto do ranking ITTF poderá servir, no futuro, os interesses do ‘projeto europeu’ dos leões, ao qual também não está alheio o novo Pavilhão João Rocha. *