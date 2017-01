O Sporting derrotou este sábado o Arsenal, no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, por 39-28, em partida da jornada 20 do campeonato nacional de andebol, aumentando para 6 a vantagem pontual para o terceiro colocado Benfica, equipa que esta tarde perdeu em casa do Avanca.Num encontro no qual ao intervalo venciam por 18-11, os leões nunca perderam o controlo da partida, contando com a especial inspiração de Frankis Carol (6 golos), Francisco Tavares e Bruno Gaspar, estes últimos com cinco golos cada. Já do lado contrário ficou o melhor marcador da partida, João Ferreira, a marcar sete golos.Consulte os resultados e classificação

Autor: Fábio Lima