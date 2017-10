O Sporting retomou a liderança do campeonato nacional de futsal - partilhada com o Benfica, com 18 pontos -, graças a um triunfo por 7-0 diante do Aves. Os leões, ainda assim, têm uma partida em atraso, pelo que, caso a vençam, assumem a dianteira isolada com 21 pontos.Esta tarde, num Pavilhão João Rocha com mais de dois mil adeptos, a equipa de Nuno Dias vencem com golos de Diogo (8' e 28'), Varela (12'), Merlim (14' e 39'), Fortino (26') e João Matos (38').Consulte os resultados e marcadores

Autor: Fábio Lima