O Sporting manteve-se no comando do campeonato nacional de juniores, graças a um triunfo por 3-0 na visita ao reduto do Cova da Piedade, por 3-0, em partida da jornada 9 da Zona Sul.Um triunfo claro dos leões com golos de Douglas Aurélio (2) e Babacar Fati.

Autor: Fábio Lima