O Sporting alcançou este sábado a oitava vitória em nove jogos no campeonato nacional de voleibol, ao bater fora de casa o Leixões, por 3-0.O triunfo do leão foi conseguido com parciais de 25-19, 25-20 e 25-17, num resultado que permite ao Sporting ficar com 23 pontos, menos 1 do que o líder Benfica.

Autor: Fábio Lima