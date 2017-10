O jornal TuttoSport traz esta terça-feira um trabalho especial sobre o Sporting, no qual destaca a identidade do clube português, próximo adversário da Juventus, relacionando-a com a Academia e as ideias do treinador Jorge Jesus.

Numa série de artigos que começam com o aviso de que os leões não são o ‘Sporting de Lisboa’, o jornal italiano descreve uma equipa motivada e sob o comando de um treinador que até já sorriu perante a Juventus, nos tempos em que liderava o Benfica, na altura frente a Antonio Conte.

Um dos temas que mais seduziu os italianos foi a aposta na formação: "Uma autêntica fábrica de talentos", que angariou já cinco Bolas de Ouro, entre Luís Figo e Cristiano Ronaldo. De resto, Aurélio Pereira, o responsável pela aposta em Cristiano, merece destaque, assim como a rede de cerca de 400 observadores do clube leonino. Este "investimento maciço em termos económicos e humanos" reflete-se não só na equipa do Sporting como na Seleção Nacional, onde a equipa-tipo que conquistou o Euro’2016 era maioritariamente composta por jogadores que já passaram pelas escolas de Alcochete. Equipa perigosa sob o comando de um "estratega" Sob a batuta do "mestre da tática", que o TuttoSport diz ser um dos treinadores mais ‘italianos’ a nível internacional, o Sporting assenta numa estratégia que passa por dois momentos cruciais. Sem bola, existe "um sincronismo perfeito com ocupação de espaços para minimizar as linhas de passagem" dos adversários. Com bola, a equipa tenta sempre construir jogo de forma veloz, tanto pelo meio como pelos corredores.

Autor: Luís Miroto Simões