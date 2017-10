Continuar a ler

Além dos cinco triunfos de Ronaldo, também Luís Figo venceu o galardão em 2001, num total de seis troféus ganhos por dois jogadores formados no Sporting.



Também o Nacional, no qual Ronaldo jogou de 1995 a 1997, antes de chegar ao Sporting, felicitou "o seu antigo atleta" pela conquista.



"Muitos parabéns Cristiano por mais esta brilhante conquista, que reflete toda a capacidade, qualidade e enorme profissionalismo de um jogador único na história da modalidade", atirou o clube madeirense, numa publicação feita através da rede social Facebook.



O Sporting e o Nacional, antigos clubes de Cristiano Ronaldo, felicitaram o internacional português, que se sagrou pela quinta vez o melhor futebolista do mundo.Os leões escreveram no Facebook que Ronaldo "foi sempre The Best", antes de salientar "A partir de agora, o Sporting CP é o clube com mais prémios de melhor do mundo para a sua formação!"

Autor: Lusa